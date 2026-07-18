Пожар уничтожил половину домовладения и машину в Воронежской области

Из архива Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Борисоглебск Воронежской области утром 18 июля вспыхнул пожар в частном доме на улице Рабоче-крестьянская. По данным ГУ МЧС по области, огонь охватил стену жилого дома, надворную постройку, полностью уничтожил Ford Focus I повредил краску на автомобиле ВАЗ-2115. После этого пламя перебросилось на надворную постройку соседнего домовладения.

Для борьбы с пожаром на место прибыли 8 человек службы спасения и две единицы техники.

К счастью, пострадавших нет. Причины пожара выясняются.