Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июля 2026 14:03

Пожар уничтожил половину домовладения и машину в Воронежской области

Еще один автомобиль и сарай соседей сильно обгорели
Ирина КАЗАНИНА
Из архива

Из архива

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Борисоглебск Воронежской области утром 18 июля вспыхнул пожар в частном доме на улице Рабоче-крестьянская. По данным ГУ МЧС по области, огонь охватил стену жилого дома, надворную постройку, полностью уничтожил Ford Focus I повредил краску на автомобиле ВАЗ-2115. После этого пламя перебросилось на надворную постройку соседнего домовладения.

Для борьбы с пожаром на место прибыли 8 человек службы спасения и две единицы техники.

К счастью, пострадавших нет. Причины пожара выясняются.