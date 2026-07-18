Скончался Заслуженный артист Воронежской области

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В Воронеже в ночь на 17 июля скончался артист Театра оперы и балета, Заслуженный артист Воронежской области Сергей Мещерский. Через несколько дне ему должно было исполниться 79 лет.

Сергей Мещерский – выпускник отделения сольного пения Воронежского института искусств. С 1983 года он являлся солистом оперной труппы Воронежского театра оперы и балета. В его репертуаре много ролей. Это Нарумов в «Пиковой даме», ротный и Зарецкий в «Евгении Онегине», Панас в «Ночи перед Рождеством», маркиз и доктор в «Травиате», Бартоло в «Севильском цирюльнике», ризничий в «Тоске».

В 2021 году Сергей Мещерский был удостоен почётного звания «Заслуженный артист Воронежской области».