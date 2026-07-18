У 1730 воронежцев выявили сахарный диабет второго типа

Фото Минздрава Воронежской области Фото: Предоставлено "КП".

С начала 2026 года при проведении диспансеризации у 1730 жителей Воронежской области выявили сахарный диабет второго типа.

Врачи отмечают, что сахарный диабет и предиабет нередко протекают без ярких симптомов. А диспансеризация помогает выявить болезнь на ранней стадии, чтобы начать лечение раньше и снизить риск осложнений. От сахарного диабета нельзя полностью избавиться, но при своевременном выявлении болезни, подборе диеты и препаратов, а также при полном соблюдении врачебных рекомендаций можно добиться стойкой ремиссии, избежать осложнений и сохранить привычное качество жизни.

Пройти диспансеризацию можно, обратившись в поликлинику по месту жительства.