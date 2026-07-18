Воронежские онкологи спасли женщину с пораженной опухолью почкой

Фото из архива Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

62-летней жительнице Воронежской области во время планового ежегодного обследования выявили новообразование на почке. Женщина обратилась к врачам областного онкоцентра. При обследовании выяснилось, что обнаруженная во время УЗИ опухоль располагалась внутри паренхимы – функциональной ткани почки.

Тогда онкологи провели дополнительные обследования, в том числе МРТ и КТ с контрастированием, и пришли к выводу, что можно попытаться сохранить орган.

Для операции специалисты использовали интраоперационную навигацию – комплекс высокоточных компьютерных технологий, который позволяет отслеживать положение хирургических инструментов относительно анатомических структур пациента в режиме реального времени.

В результате уникальной операции врачи смогли сохранить женщине почку. Сейчас пациентка уже дома.