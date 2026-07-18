Обломки сбитого в Воронежской области БПЛА разрушили дом

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 18 июля в Воронежской области обнаружены и сбиты 10 беспилотников. Об этом утром в субботу сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, никто в результате отражения атаки не пострадал.

В о дном из районов области упавшие обломки БПЛА разрушили частный дом.

В течение ночи воздушную тревогу объявляли в Россошанском, Лискинском, Острогожском, Бобровском,Бутурлиновском, Богучарском, Аннинском районах, а также в Воронеже и Борисоглебске.

В 8 часов в субботу объявили отбой опасности БПЛА, а в 8.27 – новую тревогу.

Опасность БПЛА продолжает действовать на территории всего региона. Будьте осторожны!