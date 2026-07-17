В Воронеже завершилось обучение участников программы «Герои земли Воронежской»

Фото правительства Воронежской области

Участники программы «Герои земли Воронежской» 16 июля защитили свои выпускные аттестационные работы в рамках региональной программы профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление. Герои земли Воронежской». Обучение проходило с сентября 2025 года.

Воронежская область одна из первых поддержала предложенную президентом идею создания в регионе программы профессиональной переподготовки. Ее участниками стали 20 человек. Обучение включало академические блоки в области государственного и муниципального управления, экономики, финансов, социальной политики, а также основы современных технологий управления, личностной и командной эффективности.

Работы участников были направлены на развитие ключевых сфер: повышение эффективности охраны труда, создание механизма привлечения внебюджетного финансирования в Воронежской области, повышение эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций и катастроф и другие. Все их планируют реализовать на практике.