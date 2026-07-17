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НовостиПроисшествия17 июля 2026 15:54

Больше 4 миллионов потеряла библиотекарь из Воронежской области, пытаясь играть на лже-бирже

Мошенники тянули деньги из своей жертвы на протяжении трех месяцев
Ирина КАЗАНИНА

43-летняя библиотекарь из Каменского района Воронежской области стала новой жертвой телефонных мошенников. Женщина проверила в обещания лёгкого и быстрого заработка на фондовом рынке и начала общение с незнакомцами в интернете.

Мошенники вошли в доверие к потерпевшей и смогли убедить ее в течение нескольких месяцев перевести на их счета больше 4 миллионов рублей.

13 марта в одном из мессенджеров потерпевшей написал незнакомец и предложил заработать на бирже, пообещав быстрый доход. Затем с библиотекарем связался другой мужчина, представившийся работодателем. Он рассказал, как покупать и продавать акции. По его указанию женщина скачала кошелёк для внесения денег на биржу и внесла первый вклад в размере 50 тысяч рублей, после чего на её виртуальном счёте отразилась прибыль в размере 70 тысяч рублей.

В азарте потерпевшая вложила в «бизнес» один миллион рублей личных сбережений, а затем взяла в долг у родственников еще более трёх миллионов семисот тысяч рублей.

А 30 июня лже-трейдер сообщил женщине о блокировке ее денег и потребовал внести еще. Поняв, что финансы у женщины закончились и брать больше негде, мошенник исчез, оставив потерпевшую без 4 миллионов 721 тысяч рублей.