В Воронежской области стартует профилактическая операция «Мак-2026»

Фото ГУ МВД по области

Воронежские полицейские с 20 по 29 июля проводят на территории региона профилактическую операцию «Мак-2026». В этот период правоохранительные органы будут сконцентрированы на выявлении и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркотических растений.

Закон запрещает не только их целенаправленное выращивание, но и обязывает собственников и пользователей земельных участков своевременно уничтожать очаги дикорастущих наркосодержащих растений. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

Полиция просит жителей региона сообщать о фактах культивации наркосодержащих растений, сбыта запрещенных веществ через тайники-закладки и лицах, причастных к их оборудованию. Также необходимо информировать правоохранительные органы о случаях рекламирования интернет-ресурсов по продаже наркотиков на стенах с помощью надписей и трафаретных рисунков.

Передать информацию можно круглосуточно по телефонам: 102 или 112 (с мобильных), а также по номерам дежурной части ГУ МВД России по Воронежской области 8 (473) 251-12-50.