Суд присяжных вынес приговор иностранцам, зарезавшим прохожего в центре Воронежа

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Суд присяжных вынес приговор двум иностранцам по делу об убийстве на улице Кольцовской в Воронеже в апреле 2024 года.

Напомним, в вечернее время двое мужчин устроили драку на уличной парковке рядом с ТРЦ «Галерея Чижова». В ходе конфликта они избили двух других мужчин и нанесли им ножевые ранения, в результате которых один из пострадавших погиб.

Поводом для нападения послужила неосторожность одного из прохожих. Приходя мимо, он случайно задел одного из иностранцев плечом. Кровавая разборка происходила на глазах многочисленных прохожих.

Присяжные заседатели признали мужчин виновными в убийстве. В результате суд вынес приговор: 12 и 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осужденные пытались смягчить приговор и подали апелляцию. Однако Первый апелляционный суд общей юрисдикции представленные доводы оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.