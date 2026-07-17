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НовостиОбщество17 июля 2026 13:44

108 автомобилей изъяли у воронежских любителей пьяной езды

Прокуратура настаивает на изъятии автомобилей у осужденных
Ирина КАЗАНИНА

За 6 месяцев 2026 года в Воронежской области за неоднократное пьяное вождение осудили более 170 лиц. У виновных по суду конфисковали в доход государства 108 транспортных средств.

В прокуратуре Воронежской области отметили, что государственные обвинители принципиально отстаивают позицию об изъятии автомобилей у осужденных. При этом вид транспорта не имеет значения.

Например, в Бобровском районе таким образом были изъяты автомобили «Мерседес-Бенц», «Киа Рио», в Новоусманском – «Ниссан», в Грибановском – «ВАЗ-21074», в Лискинском - «Опель».

В случаях, когда автомобиль оказывается продан до принятия судебного решения, прокуратура области добивается изъятия эквивалентной суммы денежных средств. В этом году такие требования применены по 3 делам на общую сумму свыше 1 млн рублей.