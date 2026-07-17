На воронежском молочном заводе погиб 49-летний рабочий

В Воронеже на предприятии по производству молочной продукции погиб 49-летний работник. Как рассказали в государственной инспекции труда, коптильщика колбасного сыра обнаружили 10 июля около камеры копчения с травмами головы. Мужчину срочно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он скончался от полученных травм.

По факту несчастного случая ведомство начало расследование, устанавливает причины и обстоятельства гибели работника завода.

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