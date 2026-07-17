В Кубке России-2026/27 воронежский «Факел» стартует домашним матчем против московского «Динамо»

Стали известны даты и время начала матчей первых трех туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27 по футболу. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны даты и время начала матчей первых трех туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27 по футболу. 5 августа воронежский «Факел» сыграет дома с московским «Динамо». Начало поединка в 18:30. 18 августа «огнеопасные» померятся силами в Грозном с «Ахматом» (начало в 20:45). А 1 сентября подопечные Олега Василенко примут дома «Краснодар» (начало в 18:30).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, экс-футболист питерского «Зенита» перешел в воронежский «Факел».

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