Воронежский стрелковый клуб передал на СВО около полусотни ружей для борьбы с БПЛА

Фото Воронежского стрелкового клуба

С момента начала специальной военной операции жители Воронежской области регулярно помогают фронту различными способами. В числе волонтеров - участники Воронежского стрелкового клуба, которые неоднократно передавали для нужд СВО ружья для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

По словам президента клуба Альберта Горбачева, сейчас в зоне боевых действий противник использует большое количество дешевых одноразовых дронов-камикадзе, которые стали новым видом вооружения на поле боя.

- Как показала практика, одним из самых эффективных инструментов для противодействию таким БПЛА оказались обычные гражданские ружья стреляющие дробью, - рассказал Альберт. - Такого оружия в армии не было исторически, а промышленность по производству этих ружей разрушалась и оказалась просто не готова к их массовому масштабному производству для нужд фронта.

В таких условиях, понимая что граждане могут помочь бойцам, Клуб начал координировать желающих как передать личное оружие на фронт, так и приобрести его для передачи. Клуб регулярно помогает таким патриотам, а также приобретает дронобойки за средства граждан. Всего за время СВО за ленточку отправили около полусотни единиц оружия. Желающие принять участие в помощи фронту граждане могут обращаться непосредственно в Клуб.

Напомним, ранее о правилах передачи оружия для нужд СВО рассказывали в воронежском управлении Росгвардии.