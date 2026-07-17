Обвиненная в финансировании терроризма инженер из Воронежа отдала мошенникам 4,1 миллиона

16 июля от действий киберпреступников пострадали восемь человек, у одного из которых похитили деньги с банковской карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

60-летней жительнице Воронежа в мессенджере пришло сообщение якобы от руководителя предприятия с предупреждением о скором звонке из «ФСБ». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Затем женщине действительно позвонил лжесиловик, обвинивший её в финансировании терроризма и пригрозивший тюрьмой. Он убедил потерпевшую передать сбережения курьеру для «спасения». Она сняла со счета 3 550 000 рублей и отдала их приехавшему пособнику аферистов. А еще 550 тысяч она заняла у родственницы и перевела их через банкомат на указанные мошенниками счета. Обман инженер осознала, когда ее начали принуждать к продаже квартиры. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16 июля от действий киберпреступников пострадали восемь человек, у одного из которых похитили деньги с банковской карты. Суммарный ущерб превысил 11 миллионов.