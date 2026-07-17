В Воронежской области начинается прием заявлений на летне-осеннюю охоту

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В Воронежской области с 20 июля начинается прием заявлений на решения на добычу пернатой дичи в летне-зимний период 2026-2027 гг.

Сроки охоты на пернатую дичь в 2026 году следующие:

Летне-осенняя:

- на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь с 22 августа по 30 ноября 2026 года. - на вальдшнепа - с 22 августа по 31 декабря 2026 года.

Охота с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении:

- на болотно-луговую дичь – с 5 августа по 5 декабря 2026 года; - на вальдшнепа, степную и полевую дичь с 5 августа 2026 года по 5 января 2027 года; - на водоплавающую дичь – с 22 августа по 30 ноября 2026 года.

При подаче заявления необходимо указать данные ИНН, СНИЛС и охотничьего билета федерального образца (п. 5 Приложения № 2 к приказу Минприроды России от 07.04.2025 № 178), а также паспорта гражданина Российской Федерации (п. 10 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

Заявления в региональное минприроды принимаются:

- через портал Госуслуг; - в филиалах МФЦ Воронежской области; - при личном обращении в министерство лесного хозяйства Воронежской области (г. Воронеж, ул. Платонова, д. 12) по четвергам с 09.30 до 12.30.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (473) 277-00-59.