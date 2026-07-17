30 минут действовал режим ракетной опасности в Воронежской области 17 июля

С 5:46 до 6:16 17 июля над Воронежской областью действовал режим ракетной опасности. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

С 5:46 до 6:16 17 июля над Воронежской областью действовал режим ракетной опасности. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

Напомним, что режим атаки дронов сохраняется свыше 20 часов – с 15:20 16 июля.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 16 на 17 июля перехвачены и уничтожены 243 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Воронежскую область, и над акваториями двух морей.

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