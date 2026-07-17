Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 7:12

Воронежские прокуроры помогли участнику СВО восстановить права

Ветеран долгое время не мог получить причитающиеся выплаты
Алексей СЕРГУНИН
Ветерану пересчитают выплаты за период с ноября 2023 года по декабрь 2024 года.

Ветерану пересчитают выплаты за период с ноября 2023 года по декабрь 2024 года.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

30-летний участник СВО из Воронежа продолжительное время не мог оформить пособие. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Для начисления выплат не хватало официальных данных, которые подтверждали бы статус ветерана боевых действий. Прокуроры предоставили в суд все необходимые доказательства для подтверждения статуса. Теперь мужчине пересчитают выплаты за период с ноября 2023 года по декабрь 2024 года.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.