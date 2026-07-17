Железнодорожные пути повредили в Воронежской области

Движение поездов организовали по второму пути. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

17 июля в 3:35 на перегоне Некрылово – Колено в Воронежской области обнаружили повреждение одного из путей. Об этом сообщает пресс-служба ЮВЖД. Движение поездов организовали по второму пути. При этом могут быть задержки пассажирских и пригородных составов.

- Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются, - добавили в филиале ОАО «РЖД».

Сейчас железнодорожники принимают все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия. Координацию ремонтных работ осуществляет оперативный штаб ЮВЖД.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить по номеру 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.