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НовостиПроисшествия17 июля 2026 5:36

Железнодорожные пути повредили в Воронежской области

Возможны задержки пассажирских и пригородных составов
Алексей СЕРГУНИН
Движение поездов организовали по второму пути.

Движение поездов организовали по второму пути.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

17 июля в 3:35 на перегоне Некрылово – Колено в Воронежской области обнаружили повреждение одного из путей. Об этом сообщает пресс-служба ЮВЖД. Движение поездов организовали по второму пути. При этом могут быть задержки пассажирских и пригородных составов.

- Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются, - добавили в филиале ОАО «РЖД».

Сейчас железнодорожники принимают все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия. Координацию ремонтных работ осуществляет оперативный штаб ЮВЖД.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить по номеру 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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