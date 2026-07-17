Один беспилотник ВСУ уничтожили над Воронежем в ночь с 16 на 17 июля

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- В ночь с 16 на 17 июля перехвачены и уничтожены 243 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Воронежской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в небе над Воронежем ликвидировали один дрон.

- По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - уточнил чиновник.

Что касается режима атаки БпЛА, то держится свыше 17 часов – с 15:20 16 июля. А с 5:46 до 6:16 в нашем регионе объявлялась ракетная опасность.

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