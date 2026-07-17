В пяти муниципалитетах Воронежской области взвыли сирены 17 июля утром

С 5:46 до 6:16 17 июля в Воронежской области объявлялась ракетная опасность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Вой сирен взбудоражил жителей Борисоглебска, Богучарского и Калачеевского районов 17 июля в 5:59. В муниципалитетах объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Спустя девять минут – в 6:08 - сирены завыли в Лискинском и Острогожском районах. А уже в 6:17 во всех муниципалитетах отменили непосредственную угрозу удара беспилотников.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она действует в Воронежской области свыше 17 часов – с 15:20 16 июля. А с 5:46 до 6:16 объявлялась ракетная опасность.

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