В очередной раз резко взлетели цены на бензин и солярку в Воронежской области

АИ-92 вырос заметнее всего – на пять рублей 97 копеек за литр в сравнении с неделей с 30 июня по 6 июля (до 87,26 рубля). Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 7 по 13 июля в Воронежской области значительно подорожали все марки бензина. Информацией об этом накануне поделился Росстат.

АИ-92 вырос заметнее всего – на пять рублей 97 копеек за литр в сравнении с неделей с 30 июня по 6 июля (до 87,26 рубля).

95-й бензин прибавил четыре рубля 83 копейки – в среднем литр стоит 93,15 рубля. Дизель подорожал на шесть рублей 45 копеек – до 97,28 рубля, а 98-й – ровно на пять рублей (литр стоит 111,52 рубля).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, рост цен на горючее за неделю с 25 по 31 мая колебался от 37 до 72 копеек.

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