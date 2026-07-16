В воронежском поселке Луч ввели карантин по бешенству

В поселке Луч Новоусманского района установлен карантин по случаю заражения бешенством животного. Указ губернатора Воронежской области размещен на официальном сайте опубликования правовых актов 15 июля.

Очагом заражения признана территория частного дома № 103 (улиц в населенном пункте нет). Из-за обнаруженного там инфицированного животного зону в радиусе 500 метров, в которую входит сам поселок, а также село Подклетное (улицы Озерная, Речная, Корабельная), СНТ имени Мичурина (улицы 0-й ряд, 1-й ряд, Садовая, Мичурина, Центральная, Энтузиастов) и СНТ Парусное (улицы Полевая, Полевой проезд 1-й, Полевой проезд 2-й, Полевой проезд 3-й, Полевой проезд 4-й, урочище Дубрава), объявлена неблагополучной. Карантин включающий в себя ограничения на передвижение и транспортировку животных, запрет их лечить и снимать шкуры, продлится до 21 октября.

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