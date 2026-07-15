Губернатор Гусев: на юге Воронежской области сбили высокоскоростную воздушную цель

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Отбой ракетной опасности в Воронежской области объявили в 12.41 среды, 15 июля. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, тревогу объявляли дважды с промежутком всего в несколько минут. В итоге ПВО сбило, предположительно, ракету. Обошлось без последствий.

- В небе над одним из районов на юге Воронежской области уничтожена высокоскоростная воздушная цель. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - сообщил в соцсетях губернатор Александр Гусев.

А вот в ночь на 15 июля в регионе сбили беспилотник, в результате падения обломков пострадал 29-летний мужчина, в трех домах и нежилом здании повредило кровлю и стекла окон.