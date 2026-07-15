Под Воронежем 62-летняя женщина пострадала в ДТП с «Фольксвагеном», «Ладой» и фурой

фото ГАИ Воронежской области

Воронежские автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с пострадавшей, которое произошло днем 14 июля в Нижнедевицком районе.

Около 12.15 на 175-м километре автодороги «Р-298 «Воронеж-Курск», по предварительным данным Госавтоинспекции, 45-летний водитель «Фольксвагена Поло» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Лада Веста», который осуществлял поворот налево. От удара транспортное средство отбросило на двигавшийся во встречном направлении большегруз «Ситрак».

В результате ДТП 62-летняя пассажирка «Лады Веста» попала с травмами в больницу.

В Воронежской области за 14 июля сотрудники Госавтосинспекции зарегистрировали 81 ДТП, в них пострадали 11 человек.