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НовостиПроисшествия15 июля 2026 8:09

Под Воронежем виновник ДТП выплатит сбитой пенсионерке 150 тыс руб

Прокуратура добилась компенсации пострадавшей женщине через суд
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница воронежского Калача получит с виновника ДТП компенсацию, добиться ее через суд помогли прокурорские сотрудники.

61-летняя женщина пострадала в аварии в октябре 2025 года. Водитель «Лады-111730» сбил пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По оценке медиков, пострадавшая получила травмы средней тяжести.

- Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Виновник дорожно-транспортного происшествия выплатит пенсионерке 150 тысяч рублей компенсации морального вреда, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.