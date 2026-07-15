Под Воронежем суд вернул в муниципальную собственность объекты водоснабжения

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Арбитражный суд Воронежской области вернул в муниципальную собственность объекты ЖКХ в Подгоренском районе, признав недействительным договор, заключенный с потребительским кооперативом.

Более 12 км водопроводной сети, артезианскую скважину 2019 года постройки и водонапорную башню «Рожновского» 2021 года постройки передали в пользование кооперативу в обход публичной процедуры конкурса. Однако они вводились в эксплуатацию задолго до заключения оспариваемого договора, поэтому должны быть переданы только через концессию.

- Срок между вводом объекта в эксплуатацию и заключением договора превышал пять лет, в соответствии с законом передача имущества могла быть осуществлена только по концессионному соглашению. Кроме того, заключение договора повлекло ограничение в доступе к торгам других участников, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.