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НовостиПроисшествия15 июля 2026 7:00

Под Воронежем педагога за взятку в 40 тыс руб оштрафовали на полмиллиона

Сотрудница колледжа в воронежском райцентре завысила оценки абитуриента, чтобы он поступил на бюджет
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воронежском Острогожске осудили педагога медицинского колледжа за взятку.

Летом 2024 года женщина, являясь членом аттестационной комиссии, за 40 тыс рублей завысила рейтинговые показатели поступающего абитуриента. В результате чего его зачислили на очную форму обучения за счет средств бюджета Воронежской области.

- Суд наказал виновную штрафом в 535 тыс рублей, конфисковал 40 тыс рублей, полученные в качестве взятки. А также на год лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в образовательной сфере, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.