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НовостиПроисшествия15 июля 2026 6:04

В Воронеже осудили 9 бутлегеров, у которых конфисковали контафактное спиртное и сигареты на 12 млн руб

Виновных оштрафовали на суммы от 0,3 до 4,5 млн руб и конфисковали доход от преступной торговли
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже осудили компанию бутлегеров.

ОПГ из девяти человек с мая 2023 года занималась продажей поддельной алкогольной и табачной продукции через арендованные магазины в Воронеже. Правоохранители пресекли их преступную деятельность в феврале 2024 года. Из незаконного оборота тогда изъяли фальсификатов на общую сумму более 12 млн рублей.

- Суд приговорил виновных к штрафам от 300 тыс до 4,5 млн рублей. И конфисковал солидарно с осужденных почти 2,2 млн рублей - эквивалент дохода, полученного преступным путем, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Изъятый контрафакт уничтожат.