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НовостиОбщество15 июля 2026 5:34

Воронежцев предупредили о грозе с градом

Регион находится в зоне желтой погодной опасности
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Для Воронежской области продлили предупреждение о непогоде: регион по-прежнему находится в зоне желтой погодной опасности. Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, 15 июля предупреждение действует по трем метеопоказателям.

До 18 часов вечера среды местами по Воронежской области ожидаются грозы с сильным ветром, порывы которого будут достигать 15-17 метров в секунду. В отдельных районах синоптики прогнозируют град.

В такую непогоду не ставьте автомобили под старыми деревьями и рекламными щитами, которые могут упасть из-за ветра.