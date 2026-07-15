Снижают качество жизни и приводят к тяжелым болезням: воронежцам рассказали о последствиях половых инфекций

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Инфекции, передаваемые половым путем, представляют собой серьезную проблему. К наиболее распространенным из них относятся хламидиоз, гонорея, сифилис, трихомониаз, генитальный герпес, вирус папилломы человека (ВПЧ), а также ВИЧ и гепатит В. Эти заболевания не только снижают качество жизни, но и могут приводить к тяжелым последствиям: бесплодию, хроническим воспалительным процессам, осложнениям беременности и даже развитию онкологических заболеваний, в частности рака шейки матки.

Ключевой принцип борьбы с ИППП - это профилактика. Она делится на первичную (предотвращение заражения) и вторичную (выявление и лечение). Основные методы профилактики включают четыре пункта.

1. Барьерная контрацепция. Использование презервативов при каждом половом контакте является самым надежным способом защиты от большинства бактериальных и вирусных ИППП, включая ВИЧ.

Важно помнить:

- качество: используйте сертифицированные изделия, приобретенные в аптеках. Проверяйте срок годности и целостность упаковки.

- правильное применение: неправильное надевание или использование лубрикантов на масляной основе может привести к разрыву латекса, что сводит защиту к нулю.

2. Вакцинация. На сегодняшний день существуют эффективные вакцины против двух опасных возбудителей:

- вирус гепатита B: прививка входит в Национальный календарь профилактических прививок и обеспечивает надежную защиту от этого вируса, который передается через кровь и биологические жидкости.

- вирус папилломы человека (ВПЧ): существуют вакцины, защищающие от онкогенных штаммов ВПЧ, ответственных за развитие рака шейки матки у женщин и других видов рака аногенитальной области как у мужчин, так и у женщин. Оптимально проводить вакцинацию в подростковом возрасте до начала половой жизни.

3. Поведенческие факторы и личная гигиена. Снижение риска заражения напрямую зависит от образа жизни:

- верность партнеру: отношения с одним постоянным, здоровым партнером являются одной из лучших форм защиты.

- личная гигиена: соблюдение правил интимной гигиены помогает снизить риск развития воспалительных процессов.

4. Регулярное медицинское обследование. Многие инфекции протекают бессимптомно, поэтому человек может быть носителем и передавать болезнь другим, не подозревая об этом. Врачи настоятельно рекомендуют проходить скрининговые обследования:

- ежегодно - если вы ведете активную половую жизнь;

- при смене полового партнера;

- при планировании беременности: своевременная диагностика позволяет начать лечение на ранней стадии и предотвратить серьезные осложнения.

- Ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своего партнера - главный инструмент в борьбе с инфекциями, передающимися половым путем. Комплексный подход, включающий использование барьерной контрацепции, своевременную вакцинацию, регулярные профилактические осмотры и осознанное сексуальное поведение, позволяет эффективно контролировать риски и сохранять репродуктивное здоровье на долгие годы, - напомнили специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.