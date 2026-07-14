Можно предотвратить вакцинацией и скринингами: воронежские онкологи - о профилактике рака шейки матки

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За прошлый год у 256 жительниц Воронежской области выявили рак шейки матки. При таком онкозаболевании злокачественная опухоль развивается по наружной части шейки матки или в цервикальном канале.

Как уточнили в региональном онкоцентре, в подавляющем большинстве случаев онкопатология вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ) – инфекцией, передающейся половым путем. Этот вид рака один из немногих, которые можно предотвратить с помощью вакцинации и регулярных скринингов. При раннем выявлении он успешно лечится.

Какие бывают виды рака шейки матки?

По данным специалистов, на основе типа ткани, из которой развивается опухоль, выделяют следующие виды.

Плоскоклеточный рак - самый частый (до 80–90% случаев). Возникает из клеток плоского эпителия, покрывающего наружную часть шейки матки. Чаще всего связан с ВПЧ 16-го типа.

Аденокарцинома - развивается из железистых клеток цервикального канала. Чаще связана с ВПЧ 18-го типа.

Низкодифференцированный рак - агрессивная форма, при которой клетки опухоли сильно отличаются от нормальных. Встречается редко, но прогноз хуже.

Каковы причины и факторы риска?

Основная причина рака шейки матки - персистирующая инфекция вирусом папилломы человека высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68). ВПЧ передается половым путем, и большинство сексуально активных людей заражаются им в течение жизни. Однако в подавляющем количестве случаев иммунитет самостоятельно очищается от вируса. В рак переходят лишь затяжные инфекции, сохраняющиеся годами.

К повышающим риск факторам относятся:

- раннее начало половой жизни и частая смена партнеров;

- отсутствие барьерной контрацепции (презервативы снижают риск передачи ВПЧ, но не исключают его полностью);

- курение (ослабляет местный иммунитет шейки матки);

- длительный прием оральных контрацептивов (более пяти лет);

- иммуносупрессия (ВИЧ, прием иммунодепрессантов);

- инфицирование другими ИППП (хламидиоз, герпес).

На какие симптомы обратить внимание?

На ранних стадиях рак шейки матки может никак не проявляться. Именно поэтому регулярные скрининги (ПАП-тест) так важны.

Первые признаки (обычно появляются при инвазивном раке):

- кровянистые выделения вне менструации (после полового акта, гинекологического осмотра);

- кровянистые выделения в постменопаузе (через год после прекращения месячных);

- изменение характера менструаций (более обильные или скудные, длительные);

- водянистые, кровянистые или гноевидные бели с неприятным запахом;

- боли внизу живота, в области таза, пояснице;

- боль при половом акте;

- отек нижних конечностей, затрудненное мочеиспускание, кровь в моче (при распространенном процессе).

При прогрессировании заболевания (поздние стадии):

- быстрая утомляемость, потеря веса, субфебрильная температура (37,0–38,0 °C), анемия ;

- отек нижних конечностей, боль в пояснице, иррадиирующая в ногу (при поражении подвздошных и парааортальных лимфоузлов);

- гематурия (кровь в моче), тенезмы (ложные позывы на мочеиспускание/дефекацию) или отсутствие мочи при поражении мочеточников с развитием гидронефроза;

- свищи между влагалищем и мочевым пузырем или прямой кишкой (в запущенных случаях).

Как диагностируют заболевание?

ПАП-тест (мазок на цитологию) - первичный скрининговый метод. Берется во время гинекологического осмотра. Позволяет выявить дисплазию (предрак) и ранние стадии рака.

Кольпоскопия - осмотр шейки матки под увеличением с помощью специального прибора. Проводится при подозрительных результатах ПАП-теста. Позволяет оценить изменения эпителия и взять биопсию.

Биопсия - забор кусочка ткани с подозрительного участка для гистологического исследования. «Золотой стандарт» подтверждения диагноза.

КТ, МРТ - для оценки распространённости опухоли, прорастания в соседние органы и метастазов в лимфоузлы.

ПЭТ/КТ - для поиска отдалённых метастазов (при местно-распространенных формах).

Как лечат рак шейки матки?

Выбор метода зависит от стадии, размера опухоли, возраста пациентки и её планов на деторождение.

При ранних стадиях (0–IB1):

Конизация шейки матки - удаление конусовидного участка с патологическим очагом. Проводится радиоволновым скальпелем (LEEP) или ножевой ампутацией. Сохраняет детородную функцию. Применяется при раке IN SITU (рак «на месте») IA1–IA2 стадиях.

Фотодинамическая терапия - воздействие светом определенной длины волны на фоне введения фотосенсибилизатора. На ранних стадиях может использоваться как органосохраняющий метод.

Простая трахелэктомия - удаление шейки матки с сохранением тела матки. Возможна при строгих критериях (опухоль до 2 см, отсутствие метастазов, желание сохранить репродуктивную функцию).

При стадиях IB–IIA:

Радикальная гистерэктомия (операция Вертгейма) - удаление матки с придатками, параметральной клетчатки и верхней трети влагалища + тазовая лимфодиссекция (удаление подвздошных и запирательных лимфоузлов). Золотой стандарт для IB–IIA стадий. Есть модификация C1 (с сохранением вегетативных нервов малого таза), которая снижает риск нейрогенных дисфункций мочевого пузыря и прямой кишки.

При местно-распространенных стадиях (IIB–IVB):

Химиолучевая терапия (одновременное проведение лучевой терапии и химиотерапии цисплатином) - стандарт лечения.

Внутриартериальная химиотерапия - введение цитостатиков непосредственно в артерии, питающие опухоль. Позволяет создать высокую концентрацию препарата в опухоли

Таргетная терапия и иммунотерапия при метастатическом или рецидивном раке.

Паллиативная помощь - обезболивание, кровоостанавливающая и гемостимулирующая терапия, лучевая терапия, хирургическое устранение осложнений (стеноз мочеточников, свищи).

Какая профилактика возможна?

Регулярный скрининг (ПАП-тест) - ежегодно с 21 года до 65–70 лет. При выявлении дисплазии - верификация диагноза и хирургическое лечение при тяжелой степени дисплазии.

Барьерная контрацепция (презервативы) снижает риск передачи ВПЧ и других ИППП.

Своевременное лечение предродовых заболеваний (дисплазий тяжелой степени).

Вакцинация против ВПЧ (девочкам и мальчикам в возрасте 9–14 лет, «догоняющая» вакцинация до 26 лет). Существующие вакцины защищают от типов 16 и 18 (вызывают до 70% всех раков шейки матки), а также от типов 31, 33, 45, 52, 58 (в зависимости от вакцины). Вакцинация не лечит уже существующую инфекцию, но надежно защищает от заражения.

Отказ от курения.

По данным онкологов, на I стадии пятилетняя выживаемость достигает 90–95%, при II стадии - 70–80%, при III - 50–60%, при IV - 10–20%.

- Рак шейки матки - одна из немногих онкопатологий, которую можно предотвратить вакцинацией и регулярными скринингами. Не пренебрегайте визитами к гинекологу, - напомнили в областном онкоцентре.