925 бутылок алкоголя и 1,4 тысяч пачек поддельных сигарет изъяли у воронежца

У жителя Аннинского района Воронежской области обнаружили и изъяли поддельный алкоголь и сигареты общей стоимостью в 1 миллион. Мужчина рассчитывал выгодно продать товар, но попал в поле зрения полиции. Акцизные марки на алкоголь и табачные у него отсутствовали. В результате всю партию - 925 бутылок алкоголя и 1,4 тысяч пачек сигарет – конфисковали и уничтожили.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.