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НовостиОбщество14 июля 2026 15:03

Незнакомец пытался увести малыша с площадки воронежского ЖК

Осуществить задуманное мужчине помещали очевидцы
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

Неизвестный мужчина пытался увести трехлетнего мальчика со двора воронежского ЖК «Современник». Незнакомец подошел к играющему на детской площадке малышу, что-то ему сказал, а потом взял за руку и повел в сторону. Странное проведение мужчины привлекло взрослых, находящихся рядом. Они и помешали планам чужака.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения жилого комплекса. Сейчас их изучают следователи регионального СУ СК в рамках доследственной проверки, организованной по информации из соцсетей.

Ведомству предстоит установить личность мужчины, а также выяснить все детали происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.