Мэр Воронежа рассказал, как заправляется в условиях дефицита бензина

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На фоне топливного кризиса воронежский мэр Сергей Петрин рассказал, как решает проблему с дефицитом бензина на заправках города. Глава Воронежа заверил, что заправляется наравне с остальными автомобилистами и иногда ему приходится выстоять очередь.

По словам Сергея Петрина, ажиотаж наблюдается на заправках с наименьшей ценой. Там, где стоимость бензина выше, ожидание в пределах разумного.

Также мэр заверил, что автопарк коммунальной техники обеспечен ГСМ в достаточном объеме. Возникающие с топливом проблемы чиновники решают оперативно. Например, на нехватку бензина раньше жаловались дорожники.