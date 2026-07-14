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НовостиОбщество14 июля 2026 14:50

Мэр Воронежа рассказал, как заправляется в условиях дефицита бензина

По словам Сергея Петрина, длина очереди зависит от цены на топливо
Ирина КАЗАНИНА
Фото мэрии

Фото мэрии

На фоне топливного кризиса воронежский мэр Сергей Петрин рассказал, как решает проблему с дефицитом бензина на заправках города. Глава Воронежа заверил, что заправляется наравне с остальными автомобилистами и иногда ему приходится выстоять очередь.

По словам Сергея Петрина, ажиотаж наблюдается на заправках с наименьшей ценой. Там, где стоимость бензина выше, ожидание в пределах разумного.

Также мэр заверил, что автопарк коммунальной техники обеспечен ГСМ в достаточном объеме. Возникающие с топливом проблемы чиновники решают оперативно. Например, на нехватку бензина раньше жаловались дорожники.