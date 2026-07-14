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НовостиОбщество14 июля 2026 14:36

Воронежцев предупредили о фейке о мобилизации в октябре

Авторы сообщений пытаются дестабилизировать общество
Ирина КАЗАНИНА
Фот из архива

Фот из архива

Фото: Виталий ТИМКИВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже в телеграмм-каналах распространяется информация о грядущей в октябре 2026 года мобилизации. Авторы сообщения утверждают, что ситуация на фронте требует привлечения дополнительных сил. Однако это не соответствует действительности, опровергают власти региона.

С помощью фейка провокаторы пытаются посеять панику и вызвать у россиян недоверие к власти.

В правительстве области призывают воронежцев доверять только официальной информации. Тем более, что президент России неоднократно заявлял, что потребности армии полностью обеспечены за счет контрактников, и в мобилизации Россия не нуждается.