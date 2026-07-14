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НовостиОбщество14 июля 2026 14:19

Осенью в воронежских Семилуках откроют обновленные площадь Ленина и набережную

Эти объекты для реконструкции выбрали горожане
Ирина КАЗАНИНА

В Воронежской области полным ходом идет реализация масштабного проекта по реконструкции набережной в городе Семилуки. Эту территорию для обновления выбрали местные жители в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. Вторым выбранным семилукцами объектом стала площадь Ленина, за реконструкцию которой проголосовали больше 8 тысяч горожан.

К этому моменту на площади Ленина идет подготовка основания под мощение плитки. А на набережной подрядчик завершили этап земляных работ и вскоре приступит к монтажу запланированной инфраструктуры.

Обновленные пространства откроются для горожан уже этой осенью.