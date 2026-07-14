В пруду воронежского зоопарка зацвели острова-фильтры

Фото с сайта Воронежского зоопарка

Посетители Воронежского зоопарка могут наблюдать красивые фиолетовые цветы, которыми расцвели острова водной растительности на пруду в парке Авиастроителей. Это не просто элемент ландшафта, а природные фильтры.

Сотрудники зоопарка рассказали, что это листья пистии, также известной как водяной латук. Растение является настоящим магнитом для солей тяжелых металлов и выступает в роли биологического фильтра, активно поглощая органические вещества, растворенные в воде.

Еще более эффективно очищает водоем другое растение – эйхорния, или водный гиацинт. Его корни высасывают из воды химические соединения, способствуя улучшению экосистемы водоема.

Растения-фильтры поселили в пруду в рамках национального проекта “Экологическое благополучие”.