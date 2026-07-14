Более 200 миллионов рублей похитили при строительстве ливневой канализации в Воронеже

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

При строительстве ливневой канализации в Воронеже похитили более 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, с 2023 года в районе улиц Шишкова, Ломоносова, Тимирязева и Бурденко прокладывают сети ливневой канализации. Но подрядчик сорвал сроки и не выполнил муниципальный контракт.

После проверки выяснилось, что АО «ПМК №37» выводило авансовые платежи через подставные фирмы, подделывая документы о поставках материалов и оборудования. Суммарный ущерб бюджету превысил 200 миллионов. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).