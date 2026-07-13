Жительница Воронежа чуть не умерла, неконтролируемо принимая БАДы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Воронежские врачи спасли женщину с тяжелой формой гепатита. 42-летняя жительница столицы Черноземья попала в гастроэнтерологическое отделение областной больницы №1 в тяжелом состоянии. У женщины путалось сознание, была многократная рвота и боль в правом подреберье. Пациентку экстренно госпитализировали.

При осмотре врачи обратили внимание на кожную геморрагическую сыпь. Выяснилось, что примерно месяц назад женщина начала принимать биологически активные добавки для похудения и «очистки печени». Причем самовольно увеличила дозировку, решив, что лишняя таблетка только ускорит процесс очищения организма.

После исследований и исключения вирусных гепатитов, аутоиммунных и наследственных патологий, специалисты установили диагноз: молниеносный токсический гепатит и печеночная недостаточность третьей степени. Это означало, что печень практически полностью утратила свои функции.

- Тяжелая форма гепатита в 80% случаев заканчивается летально. Мы стояли перед сложным выбором: прибегать к экстренной трансплантации или пытаться спасти собственный орган пациентки, - рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Ирина Подставкина. - Применили тактику агрессивной консервативной терапии, включая многократные сеансы внепочечного очищения крови от токсинов и специфическую гепатопротекторную поддержку. Это позволило остановить процесс некроза, купировать печеночную недостаточность и вернуть органу способность к восстановлению.

Спустя месяц интенсивного лечения пациентку выписали из стационара с показателями, близкими к норме.