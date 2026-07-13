Над Воронежской областью второй раз за два часа объявили ракетную опасность

13 июля в 12:04 в Воронежской области объявили ракетную опасность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

13 июля в 12:04 в Воронежской области объявили ракетную опасность. Об этом в своих соцсетях написал губернатор Александр Гусев.

- Работают системы оповещения, - уточнил глава региона.

Тем, кто находится дома, чиновник посоветовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь про коридор, ванную и кладовую. Тем же, кто оказался на улице, Гусев рекомендует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Напомним, что сегодня аналогичный режим в регионе действовал с 10:43 до 11:33. А минувшей над Воронежской областью свыше 12 часов сохранялся режим атаки дронов.

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Обновление: режим отменили в 13:01.