В Воронежской области обещают магнитные бури

Профильный институт РАН Фото: скриншот.

В воскресенье, 12 июля, жители Воронежской области ощутят на себе влияние космической погоды. Согласно прогнозу профильных институтов РАН, в регионе ожидается период геомагнитной нестабильности, который затронет вторую половину дня.

Пик возмущений магнитосферы придется на 15:00 по местному времени. Хотя специалисты классифицируют событие как слабый уровень C1 (незначительные колебания), метеозависимые воронежцы могут почувствовать некоторый дискомфорт именно в этот час.

Вечером, после 18:00, интенсивность бури пойдет на спад, однако магнитосфера сохранит возбужденное состояние. Геомагнитный фон будет нестабильным весь вечер. Затишье, по данным лаборатории солнечной астрономии, наступит лишь глубокой ночью, ориентировочно к полуночи.