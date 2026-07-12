В Воронеже в ДТП пострадали пять человек, двое из них — дети

Вечером 11 июля в Левобережном районе Воронежа на улице Полевой в СНТ «Березовское» столкнулись автомобили «Шкода Рапид» и «Хонда». В результате аварии пострадали пять человек, включая двух маленьких детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС 12 июля.

По данным спасателей, сообщение о происшествии поступило в 19:55. Пришлось обращаться за помощью к медикам — они транспортировали одного из пострадавших в машину скорой помощи, отключали аккумуляторы в обеих машинах и собирали информацию для ГИБДД.

В больницы доставлены все пятеро участников аварии. Самый тяжелый случай — у 38-летнего водителя «Шкоды» и его пассажирки (ее возраст пока уточняется) — их госпитализировали в больницу «Электроника». В детскую областную больницу №1 увезли двоих пассажиров: полугодовалого мальчика из «Шкоды» и годовалого мальчика из «Хонды». Также в «Электронику» попала 48-летняя женщина-пассажир из «Хонды».

Обстоятельства столкновения и степень тяжести травм выясняют сотрудники Госавтоинспекции.