Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 13 июля

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Воронежские коммунальшики продолжают готовить теплоцентрали и котельные к новому отопительному сезону. Работы по ремонту и профилактике ведут во всех районах Воронежа.

Согласно графику отключений горячей воды, с 13 июля подключать водонагреватели придется жителям более 650 домов во всех районах города. Смотрите и сохраняйте перечень улиц, где начнут работы на рабочей неделе.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

С 15 по 24 июля

ул. Маршала Одинцова, 25а, 25б/1, 25б/2, 25б/3, 25б/4, 25б/5, 25б/10, 25б/11, 25б/12, 25б/13.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

С 13 по 15 июля

ул. Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17;

ул. Дубянского, 1,12;

ул. Майская, 2, 3а, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а;

С 13 по 17 июля

ул. Новосибирская, 17, 19;

ул. Волго-Донская, 13, 16, 32;

ул. Ростовская, 34, 50/3;

ул. Менделеева, 25.

С 14 по 20 июля

ул. Ленинградская, 134, 136б, 136а;

Ленинский пр., 16/2;

пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;

Ленинский пр., 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77;

пер. Парашютистов, 4, 10;

пер. Гвардейский, 2, 4;

ул. Мопра, 2а, 3, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75б

ул. Нижняя, 73;

ул. Ленинградская, 82в.

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

С 13 по 22 июля

ул. Серафима Саровского, 179, 179к1, 179а к1, 179а, 181.

С 13 по 26 июля

Московский пр., 13, 15

ул. Брянская, 1, 3

С 14 по 21 июля

Бул.Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а;

ул. Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;

ул. Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;

ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31;

Московский пр., 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д,110е, 110и, 110л, 111, 112, 113, 114;

ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а;

ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/8, 38/10, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.),48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99б, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;

ул. Владимира Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;

ул. Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35в, 35э, 48а;

ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;

пер. Ученический, 5;

ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;

ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;

ул. 45 Стрелковой Дивизии, 247/3, 249/1, 249/2, 249/3

проезд Ясный, 4.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 14 по 27 июля

ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10;

ул. Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

пер. Земнухова, 18а, 20а;

ул. Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а ,8б, 10, 11, 12, 13, 14 ,16;

ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 ,28, 32, 36, 38, 40, 42;

ул. Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29, 31;

ул. Олеко Дундича, 23, 25;

пр.Патриотов, 31, 31/1, 31/2, 40, 4а, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61;

ул. Путиловская, 11, 13, 13а, 15, 15а,17, 2/1, 2а, 7;

бул.Фестивальный, 11а, 15а, 19а, 1а, 23а, 25а, 7а;

ул. Шендрикова, 1, 2, 3 ,5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;

ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.

С 15 по 24 июля

ул. Острогожская, 166/3, 166/4.

С 17 по 26 июля

ул. Богомолова, 5, 7.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 15 по 24 июля

ул. Сакко и Ванцетти, 82.

С 14 по 23 июля

ул. Шишкова, 142.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

С 14 по 21 июля

ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;

ул. 20 лет Октября, 30, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;

ул. Гродненская, 2, 65;

ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6

ул. Краснознамённая, 10, 12, 15;

ул. Платонова, 7; 11/1;

ул. Свободы, 10, 31;

ул. Кольцовская, 70;

ул. Куцыгина, 6, 21, 27;

ул. Красноармейская, 17, 27, 60;

ул. Станкевича, 38, 40, 45;

ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;

ул. Пушкинская, 41, 45;

С 14 по 27 июля

ул. Моисеева, 40, 42, 44, 80, 82, 84;

ул. Ворошилова, 9,17;

ул. Космонавтов, 60, 62 ,36а, 38, 40;

ул. Депутатская, 16;

ул. Колесниченко, 44, 42.