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НовостиОбщество11 июля 2026 16:11

Воронежцев предупредили о грозе с градом

Непогода ожидается в воскресенье
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 12 июля, в Воронежскую область нагрянет непогода. Регион вошел в зону желтой опасности по трем метеокатегориям. Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, с шести утра 12 июля до шести вечера в регионе местами ожидаются грозы. Они будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду и градом.

В такую погоду не ставьте машины под аварийными деревьями и рекламными щитами во избежание их падения.

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