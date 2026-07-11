Беспилотники угрожают Воронежской области вечером 11 июля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 11 июля сирены взвыли в Россошанском районе Воронежской области, предупреждая жителей об угрозе непосредственного удара БПЛА. О беспилотной опасности губернатор Александр Гусев предупредил в 17.40 вечера субботы, 11 июля.

Соблюдайте рекомендации спасателей: если вы на улице, зайдите в помещения, подземные переходы. Если вы дома - перейдите в помещения без окон (ванную, коридор, кладовку). Ждите оповещение о снятии угрозы.

ОБНОВЛЕНИЕ: в 18.33 объявили отбой атаки БПЛА в регионе.

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