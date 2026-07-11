Под Воронежем 2 млн руб заплатила база отдыха за гибель мужчины на конной прогулке

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительнице Воронежской области удалось отсудить компенсацию два млн рублей за гибель мужа на турбазе во время конной прогулки. Хотя женщина с сыном требовали взыскать с учреждения 4 млн рублей.

Трагедия произошла в июле 2025 года. Жена с супругом приехали на базу отдыха «Золотой Сазан». Муж решил прокатиться на лошади. Но ему не объяснили технику безопасности при обращении с лошадьми, не предоставили защитный шлем, к тому же он был обут в ненадлежащую для конной прогулки обувь. В итоге мужчина, допущенный к конной прогулке без соответствующей экипировки, пытался сесть верхом на лошадь, но не удержался и упал на спину, ударившись головой об асфальт. Его доставили в больницу, но через два дня он умер от полученных травм.

Калачеевский райсуд Воронежской области рассмотрел иск 49-летней супруги погибшего и взыскал с турбазы 2 млн рублей компенсации, 131 тыс рублей расходов на погребение и госпошлину почти 25 тыс рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

Ранее начальника конюшни, допустившего мужчину с нарушениями техники безопасности к конной прогулке, в январе 2026 года осудили на два года условно с испытательным сроком один год.