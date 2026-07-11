В Воронеже в пятничную непогоду спасателям поступили 58 заявок об упавших деревьях

фото комбината благоустройства Железнодорожного района

Ливень с ветром, накрывший Воронеж в пятницу, 10 июля, натворил дел в городе. Воронежцы массово опубликовали в соцсетях последствия шторма - искореженные автомобили, перегороженные рухнувшими стволами улицы. Районные комбинаты благоустройства продолжает устранять последствия непогоды. Только за вчерашние сутки на телефон дежурного 112 поступили 58 заявок об упавших ветках и деревьях.

- Все заявки оперативно передаются службам для устранения последствий. Так, управами районов часть работы по устранению уже проведена. Кстати, часто бывает, что об одном и том же дереве сообщили два разных человека и указали разные ориентиры - пока все заявки обрабатываются, - сообщили "Комсомолке" в городском управлении по делам ГО и ЧС.

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