Через Воронеж запускают еще один поезд на юг

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Через Воронеж пройдет еще один новый поезд на юг, об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

Состав №197/198 сообщением Москва - Адлер будет ходить через день. Укомплектован он одноэтажными купейными и плацкартными вагонами.

Поезд отправится в первый рейс с Павелецкого вокзала Москвы 16 июля в 00.55, прибудет в Адлер на следующий день в 19.00. Он проследует через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе, Сочи.

Из Адлера поезд будет уходить с 16 июля в 02.50 и прибывать в Москву на следующий день в 14.26.