В райцентре под Воронежем установили «Марусю»

фото администрации Новоусманского района

10 июля в Новой Усмани появился новый женский памятник. В селе, несколько лет назад прославившемся установкой «апокалиптичной» Аленки, открыли скульптуру «Маруся» - памятник военной медицинской сестре. Подвиг новоусманских медсестричек и всех женщин-фронтовичек, самоотверженно служивших Родине в годы Великой Отечественной войны, стоит на Аллее Героев. Строгий облик Маруси придумал воронежский скульптор Алексей Дикунов.

Новоусманцы почтили память земляков минутой молчания, возложили цветы к новому мемориалу и посмотрели фотовыставку, посвященную новоусманским военным медикам. Во время церемонии также отметили благодарственными письмами Губернатора Воронежской области Александра Гусева ветеранов медицинской службы Новоусманского района - Раису Дешевых, Таисию Бабкину, Любовь Филину, Людмилу Зяблову и Виктора Звертаева.