С 1 августа ограничат добычу лосей, оленей, косуль и барсуков в Воронежской области

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев утвердил лимиты на добычу лося, благородного оленя, европейской косули и барсука. Новые ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале правительства региона 10 июля.

Согласно указу, за год разрешено добыть 156 лосей, 73 благородных оленя, 1531 европейскую косулю и 395 барсуков.

Документ подписан на основе федерального законодательства и заключения экспертной комиссии. Его главная цель — рациональное использование и сохранение популяций животных на территории охотничьих угодий региона.

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